TPO - Suboi là sao Việt hiếm hoi và duy nhất xuất hiện trong clip tri ân Tổng thống Obama vừa được Nhà Trắng đăng tải mới đây.

Hình ảnh nữ rapper Suboi xuất hiện trong clip tri ân Tổng thống Obama. Ảnh cắt từ clip.

Mới đây, nữ rapper Suboi đã vui mừng thông báo trên trang cá nhân về việc cô xuất hiện trong video dài 5 phút được phát trên website chính thức của Nhà Trắng.

Suboi viết: “Hình ảnh của Suboi trò chuyện cùng tổng thống Obama ( 0:34- 0:50) vừa được Nhà Trắng của Mỹ đăng tải trong video dài 5 phút ghi lại những giây phút đáng nhớ nhất trong suốt tám năm nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama, đồng hành cùng với hàng loạt những ngôi sao, nghê sĩ nổi tiếng khác của Mỹ và thế giới: Tom Hanks, Leonardo Dicaprio, Bill and Melinda Gates, Kobe Bryant, Ellen Degeneres, John Legend, Chance the rapper, Aung San Suu Kyi, Harry Belafonte, Gloria Steinem, Kerry Washington, Samuel Jackson. Cảm ơn Nhà Trắng và tổng thống Obama”.

Theo đó, clip này có tên “Yes We Can: People Share Their Most Memorable Moments from the Obama Presidency” (tạm dịch: Phải, chúng ta có thể: bạn hãy chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi Obama giữ chức Tổng thống). Thông điệp kèm theo đoạn video được Nhà Trắng đăng trên website cùng trang Twitter của họ vào ngày 5/1/2017 là: "Trong 8 năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử chứng minh “Chúng ta làm được” trong suốt quá trình làm việc. Xin cảm ơn ngài".

Hồi cuối tháng 5/2016, sự kiện nữ rapper Suboi đọc rap cho Tổng thống Obama nghe trong buổi tọa đàm với các gương mặt trẻ tài năng và một số nghệ sĩ Việt đã từng gây xôn xao dư luận trong nước. Thậm chí, báo chí nước ngoài từng hết lời ca ngợi Suboi.

Sự kiện Suboi đọ rap cho Tổng thống Obama nghe từng gây xôn xao dư luận trong nước và thế giới.

CNN gọi Suboi là “Nữ hoàng Hip Hop” của Việt Nam ngay ở câu đầu tiên: "President Barack Obama spoke Wednesday about the importance of the arts in international politics, making some music of his own to drop a very brief beat for Vietnam's "Queen of Hip Hop", (Tạm dịch: Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Tư về tầm quan trọng của nghệ thuật trong Chính trị Quốc tế đã tự sáng tác một đoạn nhạc theo tiết tấu của "Nữ hoàng hip hop" Việt Nam).

Thời gian này, website chính thức của Nhà Trắng liên tục đăng tải những đoạn video tri ân ông Barack Obama trước khi ông chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ cho ông Donald Trump vào ngày 16/1 tới đây.