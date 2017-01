Nhiều lời đồn đoán được đưa ra về món quà vợ chồng ông Donald Trump tặng gia đình Obama trong cuộc gặp tại Nhà Trắng trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ hôm 20/1.

Sáng 20/1, ông Trump cùng vợ, bà Melania, tới Nhà Trắng để tham dự buổi tiệc trà và cà phê do vợ chồng ông Obama chủ trì tổ chức. Trên bậc thềm sảnh North Portico, bà Melania đã trao cho bà Michelle một món quà đặt trong chiếc hộp màu xanh được cho là của công ty trang sức nổi tiếng Tiffany & Co. Câu hỏi món quà bên trong chiếc hộp là gì đang thu hút sự quan tâm của không ít người.Nhiều lời đồn đoán được đưa ra, từ đồng hồ, cốc, hay thậm chí là một chiếc móc đeo chìa khóa lớn. Sau khi tham khảo các sản phẩm từ Tiffany & Co, trang Mirror cho rằng món quà nhiều khả năng là một khung ảnh sang trọng, có giá dao động từ 530 đến 740 USD.Tuy nhiên, một số người lại đoán ông Trump có thể tặng gia đình Obama món quà nào đó đặc biệt hơn.Một lựa chọn được đưa ra là chiếc móc khóa hình chữ U bằng vàng có giá khoảng 3.000 USD. Một gợi ý khác là chiếc đồng hồ cũng làm từ vàng trị giá 2.800 USD. Nhưng nó cũng có thể là một chiếc thìa bạc đơn giản với giá 350 USD.Đến nay, Tiffany vẫn từ chối tiết lộ chính xác món quà bên trong chiếc hộp xanh thắt nơ màu bạc là gì. Phản hồi trước câu hỏi trên, hãng này chỉ trả lời rằng Nhà Trắng đã "bảo trợ cho Tiffany & Co kể từ thời tổng thống Abraham Lincoln".