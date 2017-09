Syria: Thống đốc Deir ez-Zor kể thời khắc giải phóng thành phố khỏi IS

Trước chiến thắng của quân đội Syria trước Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Thống đốc tỉnh Deir ez-Zor Muhammed Ibrahim Samra đã có những chia sẻ về thời khắc lịch sử đó trên trang mạng RT của hãng thông tấn Ruptly của Nga.

Theo ông Samra, các lực lượng mặt đất Syria, cùng sự hỗ trợ trên không của Nga, đã áp sát thành phố từ nhiều hướng, gồm từ Palmyra và Raqqa, một số quân đoàn khác băng qua sa mạc.

Người đứng đầu Deir ez-Zor, thành trì cuối cùng của IS tại Syria, cho biết, sự xuất hiện của quân chính phủ và đồng minh không khiến người dân và binh sĩ ở đây bất ngờ, bởi “người già và trẻ em” đã “chờ đợi giây phút này từ lâu” và hoan nghênh quân giải phóng với nhuệ khí ngút trời.

“Khi quân đội gặp nhau vào ngày 5/9, nhuệ khí đã lên đến đỉnh điểm, và chiến thắng cuối cùng cũng về tay”, ông nói.

Ruptly chia sẻ những thước phim ghi lại thời khắc quân đội Syria phá vòng vây hãm của IS ở Deir ez-Zor.

Tuy nhiên, trước khi chạm tay đến mục tiêu cuối cùng, quân đội phải đối mặt với những “cuộc đụng độ dữ dội” với các chiến binh. Theo thống đốc, nhóm khủng bố chiếm nhà máy sản xuất khí đốt, đồng thời còn chôn nhiều chất nổ dưới những con đường dẫn đến Deir ez-Zor.

Dẫu vậy, các âm mưu của IS không thể cản đường quân đoàn giải phóng. Quân đội cuối cùng gặp được trung đoàn địa phương bảo vệ thành phố bị vây hãm và “dỡ bỏ hàng rào”. “Đó là khoảnh khắc của chiến thắng”, ông Samra bình luận.

Với ông Samra và toàn thể người dân Deir ez-Zor đây là chiến thắng lịch sử bởi, khi bị IS vây hãm từ năm 2014, “thành phố chìm trong bóng tối”, “không có điện, không diesel và khí đốt”.

“Có rất ít nhân viên chăm sóc y tế và rất ít bác sĩ phẫu thuật trong thành phố”, vị quan chức nói về cuộc sống thiếu thốn.

Được biết, trong 3 năm bị IS vây hãm, Deir ez-Zor hoàn toàn tách biệt với cuộc sống bên ngoài, mọi hàng hóa đều được vận chuyển bằng trực thăng.

Đoàn xe viện trợ đến Deir ez-Zor của Nga.

Kết thúc chiến dịch giải phóng thành phố, Trung tâm Nga hòa giải các phe tham chiến ở Syria đã khẩn trương gửi viện trợ nhân đạo cho khu vực. Các mặt hàng viện trợ từ Bộ Quốc phòng Nga có lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết như máy học nước, máy phát điện di động, thuốc và nước đóng chai.

Ngoài ra, các nhóm trợ giúp y tế cũng sẽ sớm có mặt để chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thành phố.

Quân đội Syria cũng tiến hành dò tìm bom mìn do IS chôn trên đường, đảm bảo an toàn cho các đoàn xe viện trợ nhân đạo thuận lợi vào trong thành phố từng bị vây hãm.

Quân đội Syria dò bom trên đường. Đồng thời là phẳng các con đường cho xe viện trợ lưu thông dễ dàng.

Tú Oanh

Theo RT