TP - Trong buổi tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 20/3 tại Hà Nội, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se khẳng định, Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam; những sự thay đổi về chính trị ở Hàn Quốc không ảnh hưởng đến đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam.

Theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, kim ngạch thương mại song phương hoàn toàn có thể tăng mạnh thời gian tới lên 100 tỷ USD, khi đó Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc chỉ sau Mỹ, Trung Quốc. Bên cạnh kinh tế và thương mại, Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam không chỉ trên phương diện song phương mà còn cả các vấn đề đa phương và toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do song phương, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch giữa hai nước 70 tỷ USD hoặc 100 tỷ USD vào năm 2020. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao. Việt Nam cũng mong muốn Hàn Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thủy hải sản và hỗ trợ Việt Nam tham gia các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc…

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Yun Byung-se sáng 20/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị phía Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại phát triển ổn định, cân bằng và bền vững, áp dụng các biện pháp hữu hiệu từng bước cân bằng thương mại, giảm nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc…

Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và vay ODA cho Việt Nam, sớm trao đổi thống nhất và ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016-2020; tăng tần suất các chuyến bay giữa hai nước với sự tham gia của các hãng hàng không của Việt Nam; tiếp tục có những chính sách hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực là lợi ích và trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương của quốc tế và khu vực, thúc đẩy giải quyết các bất đồng, trong đó có tranh chấp tại biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, tôn trọng tiến trình ngoại giao, pháp lý, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới.

Ngoại trưởng Yun Byung-se khẳng định, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao một cách thực chất, hiệu quả…

* Chiều 20/3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp đoàn Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh An ninh quốc phòng Hàn Quốc, do Thiếu tướng Ji Young Quan, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh An ninh quốc phòng Hàn Quốc làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.