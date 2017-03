TPO - Chính phủ Australia dự kiến triệu tập tạm thời tất cả các đại sứ của nước này trên khắp thế giới quay trở về quê hương.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: AP

Tờ Sydney Morning Herald ngày 1/3 dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Australia cho biết về quyết định trên. Theo đó, 113 nhà ngoại giao bao gồm đại sứ, cao ủy và tổng lãnh sự từ khắp nơi trên thế giới trong tháng tới sẽ quay trở về Australia. Các nhà ngoại giao cấp cao này dự kiến nhóm họp tại Canberra trong vòng 2 ngày cùng Thủ tướng Malcolm Turnbull, Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Thương mại Steven Ciobo để xây dựng Sách trắng. Ngoại trưởng Bishop cho biết cuộc gặp này đóng phần quan trọng trong việc tăng cường ảnh hưởng và vị trí của Australia trên thế giới.

