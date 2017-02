TPO - Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller khẳng định những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là chính xác, trong đó có hiện tượng gian lận về số cử tri đi bầu ở bang New Hampshire.

Cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng Stephen Miller. Ảnh: AP

Ông Miller nói: “Gian lận cử tri là một vấn đề nghiêm trọng ở Mỹ, có hàng triệu người đăng ký đi bỏ phiếu ở 2 bang, có những người đã chết nhưng vẫn có tên đăng ký đi bầu. Và theo nghiên cứu học thuật, có ít nhất là 14% số người không phải là công dân Mỹ nhưng vẫn đăng ký đi bầu cử, một con số thống kê đáng kinh ngạc”. Tổng thống Mỹ Trump hôm 25/1 tuyên bố sẽ tìm kiếm một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận cử tri sau khi cho rằng vài triệu người đã bỏ phiếu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2016 vốn đưa ông Trump đến chiến thắng.

