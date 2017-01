TPO - Một cựu vệ binh quốc gia Mỹ đã bất ngờ nổ súng bắn chết 5 người và làm bị thương 8 người khác tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở bang Florida.

Tài khoản mạng xã hội Twitter của sân bay trên đăng tải thông báo rằng đã có một vụ việc xảy ra tại khu nhận hành lý ở nhà ga số 2. Một nghi can đã bị bắt giữ sau đó. Trong khi đó, một đoạn video từ sân bay cho thấy hàng trăm người tập trung tại đường băng và nhiều xe cấp cứu đỗ bên ngoài nhà ga. Cựu Thư ký báo chí của Nhà Trắng thời Tổng thống George W.Bush, ông Ari Fleischer cũng có mặt tại sân bay thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc 13 giờ cùng ngày (giờ địa phương). Theo ông Fleischer, cảnh sát cho biết chỉ có duy nhất một tay súng và vụ việc đã kết thúc sau đó 30 phút.

Phát biểu với các nghị sỹ sau khi kết thúc việc kiểm các lá phiếu được bỏ tại phiên họp Đại cử tri đoàn ngày 19/12 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố: "Ông Donald Trump đến từ New York đã giành được 304 phiếu để trở thành Tổng thống Mỹ," trong khi đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ được 227 phiếu.Nếu như mệnh lệnh của Tổng thống đắc cử Donald Trump được thực thi, thì sẽ dẫn đến tình trạng Mỹ sẽ không có đại diện ngoại giao tại một số quốc gia chủ chốt như Anh, Đức và Canada trong vài tháng. Việc này dẫn đến hàng chục đại sứ phải từ chức sớm, đồng nghĩa với việc gia đình người thân của họ buộc phải nhanh chóng tìm chỗ ở tại Mỹ.Cho tới nay, Nga vẫn phủ nhận mọi cáo buộc của Chính phủ Mỹ về việc Moscow tấn công mạng nhằm vào chiến dịch bầu cử tại Mỹ.Tuyên bố trên được đưa ra khi Nga bắt đầu có những động thái giảm lực lượng tại chiến trường Syria. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được rút trở lại căn cứ.Động thái này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn mới của chiến dịch giành lại thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi ngày 6/1 khẳng định các binh sĩ sẽ sớm đẩy lui IS khỏi thành trì lớn nhất của tổ chức này.Người đứng đầu lực lượng an ninh của bang Roraima, Uziel de Castro cho rằng vụ bạo loạn ngày 6/1 do First Capital Command, nhóm buôn ma túy khét tiếng nhất Brazil hoạt động tập trung ở Sao Paulo, gây ra.Sự cố đã khiến giao thông trên toàn bộ tuyến tàu này bị tê liệt. Theo người phát ngôn của Thalys, cho đến nay chưa có bất cứ báo cáo về trường hợp thương vong. Các nhân viên trên tàu và lực lượng cứu hỏa đã phản ứng nhanh và hiện tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.