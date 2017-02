TPO - Ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Trưởng phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Vitaly Churkin đã "đột ngột" qua đời tại New York (Mỹ), một ngày trước sinh nhật lần thứ 65 của ông.

Ảnh: Reuters

Bộ trên chưa cho biết chi tiết về nguyên nhân ông Churkin qua đời. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ một bệnh viện ở khu trung tâm Manhattan của thành phố New York, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 20/2 (giờ địa phương), ông Churkin được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh do bị đau tim nghiêm trọng. Trong khi đó, đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres cho biết các quan chức LHQ "sốc" trước thông tin Đại sứ Nga qua đời và đã ngay lập tức gửi điện chia buồn tới Moscow.

Tuyên bố trên được cho là nhằm trấn an các đối tác trước khẳng định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ có thể chiếm giữ mỏ dầu Iraq nhằm trang trải chi phí chiến tranh cũng như tước đoạt nguồn doanh thu quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định: "Tất cả người dân Mỹ đều phải trả phí ga và xăng dầu và sẽ tiếp tục làm điều này trong tương lai".lực lượng bị Ankara cấm hoạt động, tại miền Bắc Iraq, tiêu diệt 34 tay súng trong 2 vụ oanh tạc khác nhau.Theo lời ông Matyukhin, Kiev đưa ra quyết định như trên liên quan tới việc lực lượng chủ trương ly khai Ukraine thường xuyên tổ chức các hoạt động bắn phá vị trí của quân đội Ukraine. ( XEM CHI TIẾT Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert nêu rõ lập trường của Berlin coi sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận các loại giấy tờ do hai nước CHND Lugansk và Donetsk tự xưng cấp là gây ảnh hưởng đến sự thống nhất của Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp cũng nhấn mạnh "lấy làm tiếc về quyết định này".Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/2 cho biết, chiếc xe chở các cố vấn Nga chạy trong đoàn xe của quân đội Syria từ khu vực sân bay Tiyas hướng tới thành phố Homs. Sau khi chạy được khoảng 4 km, bom điều khiển từ xa cài dưới chiếc xe chở các cố vấn quân sự Nga phát nổ. ( XEM CHI TIẾT Cụ thể, theo báo cáo, Ấn Độ chiếm 13% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2012-2016, cao nhất trong tất cả các nước.“So sánh các dòng xe tăng chiến đấu hiện nay, chúng tôi chắc chắn đang chiếm ưu thế. Tất nhiên, đặc điểm kỹ thuật của T-14 Armata vượt trội so với xe tăng của Mỹ và Israel. Tôi không nói về xe tăng của châu Âu”, ông Rogozin khẳng định. ( XEM CHI TIẾT