TPO - Liên quân Hàn-Mỹ lần đầu diễn tập phòng thủ tên lửa giả định về việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở huyện Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), nhằm đối phó với các đòn tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên.

Ảnh: Yonhap

Đây cũng là một phần nội dung cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) mang tên “Giải pháp then chốt” (KR) bắt đầu diễn ra từ ngày 13/3. Theo dự đoán của quân đội hai nước, trên thực tế Triều Tiên đã triển khai khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa Scud, Rodong, Musudan. Trong nội dung diễn tập, quân đội hai nước đặt giả định về tình huống Triều Tiên phóng tên lửa vào các cảng biển lớn của Hàn Quốc như cảng Busan, nơi tập kết binh lực và vật tư của quân đội Mỹ khi có tình huống nguy cấp.

Theo thông tin ban đầu, ông Tillerson có thể sẽ xoa dịu nỗi lo của Trung Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa và muốn Bắc Kinh cùng tìm ra cách mới nhằm đối phó Triều Tiên. ( XEM CHI TIẾT Giới phân tích cho rằng sở dĩ Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác không muốn các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ vận động tại nước mình là do lo ngại có thể gây bất ổn trong nước, bởi cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ thành hai phe ủng hộ và không ủng hộ ông Erdogan. ( XEM CHI TIẾT Lý do được đưa ra là do không quân Nga đã ném bom vào một số vị trí của họ cũng như của dân thường.Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Tổng Thanh tra Tài chính của Pháp có báo cáo nghi ngờ là có sự "thiên vị" trong việc tổ chức sự kiện "Đêm công nghệ Pháp" trong khuôn khổ cuộc triển lãm nói trên.Tổng thống Santos cho biết ông không cho phép và cũng không hay biết về nguồn tài trợ bất hợp pháp trên vào thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử bởi ông cho rằng hành động trên là vi phạm các quy tắc đạo đức và bản thân ông cũng yêu cầu kiểm soát chúng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.: “Tôi viết thư này để thông báo cho các bạn biết về những phương hướng mà chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện trong việc điều hành các vấn đề quốc gia theo quyết định của Tòa án Hiến pháp. Tôi hy vọng bức thư ngắn này sẽ giúp ích cho bạn với một cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình Hàn Quốc”. ( XEM CHI TIẾT Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ đã được thông báo về sự thay đổi này, song vẫn đang tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.