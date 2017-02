TPO - Iran đã bất ngờ rút tên lửa khỏi một bệ phóng ở phía đông Tehran trong bối cảnh giới chức nước này và Mỹ tiếp tục "khẩu chiến" về vụ phóng thử tên lửa hôm 29/1.

Hình ảnh vệ tinh chụp bệ phóng trong công tác chuẩn bị.

Dựa trên các hình ảnh vệ tinh ImageSat International trong mấy ngày qua, Iran đã rút tên lửa Safir khỏi bệ phóng. Trước đó, trong ngày 3/2, giới chức Mỹ xác định Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa Safir. Patrick Megahan – một chuyên gia về chương trình tên lửa của Iran thuộc Tổ chức Quốc phòng Dân chủ - cho tờ Bussiness Insider biết tên lửa Safir thường được sử dụng để phóng vệ tinh lên trên không gian. Tuy nhiên, nó cũng có thể được trưng dụng phục vụ công tác thử nghiệm kỹ thuật cho tên lửa đạn đạo liên lục địa tương lai.

