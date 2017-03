TPO - Tư lệnh Hải quân Mehdi Hashemi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết một tàu Hải quân Mỹ gần đây di chuyển áp sát các tàu của IRGC gần vùng biển của Iran ở Vịnh Persian là "thiếu chuyên nghiệp”.

Ảnh: US Navy

Theo ông Hashemi, tàu Hải quân Mỹ nói trên, thuộc một đội tàu gồm cả các tàu của Anh, khi đang di chuyển ở Eo biển Hormuz đã lái ra khỏi hải lộ quốc tế và lại gần các tàu của IRGC trong phạm vi 550 mét “một cách thiếu chuyên nghiệp”. Ông cũng cho rằng sự hiện diện của các tàu Mỹ và Anh tại Vịnh Persian “đe dọa an ninh của khu vực chiến lược này, vốn cung cấp phần lớn nguồn năng lượng của thế giới”.

