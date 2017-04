TPO - Hãng tin Amaq có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ nổ súng trên Đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và hai người khác thương nặng.

Ảnh: Reuters

IS tuyên bố kẻ tấn công là một chiến binh người Bỉ đứng trong hàng ngũ của tổ chức này, có tên Abu Yousif. Cùng ngày, cảnh sát Pháp đã ra lệnh bắt giữ đối với nghi can thứ hai trong vụ nổ súng nói trên. Theo lệnh bắt, nghi can này đã đi tàu hỏa từ Bỉ tới Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng vụ nổ súng nói trên được cho là "mang tính chất khủng bố,” đồng thời cam kết "tuyệt đối cảnh giác" trong hai ngày tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.

và sẽ triển khai tại vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. ( XEM CHI TIẾT

Tuyên bố khẳng định các hoạt động tên lửa trái phép của Triều Tiên đang khiến căng thẳng gia tăng nghiêm trọng ở cả trong và ngoài khu vực. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sẽ theo dõi sát sao tình hình và có những biện pháp đáng kể tiếp theo, kể cả các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Nga đã báo bỏ thông tin cho rằng một nhóm chuyên gia cố vấn của chính phủ Nga dưới sự điều hành của Tổng thống Vladimir Putin đã lên kế hoạch nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng ủng hộ ông Donald Trump. Reuters hôm 19/4 dẫn 7 nguồn tin từ giới chức Mỹ - những người đã có được hai tài liệu mật của Viện nghiên cứu chiến lược Nga (RISS) có trụ sở tại Moscow.

Theo Tổng thống Poroshenko, việc không có những tiến bộ đáng kể trong thực hiện thỏa thuận Minsk nhằm giải quyết cuộc xung đột đã khiến một số quan sát viên quốc tế đánh giá “tình hình đã đóng băng”. Ông Poroshenko cũng khẳng định, trong cuộc gặp giữa nhóm liên lạc ba bên với Lonid Kuchma và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin, chính quyền Kiev đã đề cập tới cái gọi là “sự đóng băng cuộc xung đột” ở vùng Donbass. (XEM CHI TIẾT)

Các lực lượng chính phủ Iraq đã giải phóng thêm nhiều khu vực ở phía Tây Mosul, thành phố lớn thứ 2 của nước này, siết chặt vòng vây đối với các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố thủ tại Thành Cổ. Người phát ngôn của Lực lượng chống khủng bố Iraq, Sĩ quan Sabah al-Noman tuyên bố khu vực Nasr và Al-Thawra, nằm ở phía Tây Thành Cổ, đã được giải phóng hoàn toàn.

Mặc dù một số nước khác đã đặt mua F-35 nhưng Israel, quốc gia mỗi năm tiếp nhận hơn 3 tỷ USD viện trợ quốc phòng từ Washington, tuyên bố sẽ là nước bên ngoài Mỹ sở hữu phi đội F-35 chiến đấu đầu tiên.

Tướng Ciuca nêu rõ: "Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot là một phần của hệ thống phòng không nhiều tầng trên không phận Romania. Chúng tôi đang đánh giá tất cả các lựa chọn nhằm thúc đẩy chương trình mua sắm vũ khí này. Điều quan trọng là chương trình này sẽ bắt đầu trong năm nay.”