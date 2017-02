TPO - Ngày 3/2, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran.

Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Nhà Trắng liệt Iran vào "diện cần chú ý" liên quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo và các hoạt động khác của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra các bình luận về vấn đề chủ quyền quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng hiệp định quốc phòng Mỹ-Nhật áp dụng với cả quần đảo này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố: "Đảo Điếu Ngư và các đảo lân cận là một phần cố hữu của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại, đây là sự thật lịch sử không thể chối cãi". Ông Lục Khảng nhấn mạnh cái gọi là hiệp ước hợp tác và phòng thủ chung Mỹ-Nhật là sản phẩm thời Chiến tranh Lạnh, không thể làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ và các quyền chính đáng của Trung Quốc.

Thăm Hàn Quốc trước đó, ông Mattis tái khẳng định kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa khiến Trung Quốc “ngồi trên đống lửa”. ( XEM CHI TIẾT Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định “đây là thực tế phổ biến”. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo về sự thay đổi chế độ xử phạt đối với Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), cơ quan bị Mỹ cáo buộc tham gia vào các cuộc tấn công mạng. ( XEM CHI TIẾT Một đạn pháo rơi cách lối vào chính tại đại sứ quán khoảng 20 m, quả đạn còn lại rơi xuống khu vực giữa văn phòng và khu nhà ở phía trong. Vụ việc chỉ gây thiệt hại về vật chất, không có thương vong. ( XEM CHI TIẾT “Có quá nhiều tổn thất. Một số binh sĩ bắt đầu ‘ốm’ trước khi bắt đầu cuộc tấn công. Tóm lại, họ tìm bất kỳ mọi lý do để không phải ra trận”, một sĩ quan thuộc đơn vị 72 quân đội Ukraine cho biết. ( XEM CHI TIẾT Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên đồng thời cho rằng đây chỉ là quyết định riêng rẽ của một số chính quyền địa phương hay các công ty vì lý do nhân đạo.Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017 từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây và bay đến một sa mạc ở phía Tây Trung Quốc. Tên lửa có tầm bắn trên 12.000km, có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Động thái này của Trung Quốc được cho là đã khiến sự căng thẳng trong mối quan hệ Trung – Mỹ leo thang. ( XEM CHI TIẾT Cơ quan này cho biết đợt sương mù tới sẽ bao phủ khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên và Hồ Nam. Tại nhiều nơi của Hà Bắc, Hồ Nam và Hồ Bắc, tầm nhìn sẽ giảm xuống còn dưới 500 mét thậm chí là 200 mét vào thời điểm sương mù dày đặc nhất. Do ảnh hưởng của đợt sương mù này, thành phố Bắc Kinh cùng ngày đã ban bố cảnh báo ở mức xanh dương về tình trạng ô nhiễm không khí nặng.Nghi phạm được cho là một người Ai Cập, 29 tuổi, sống tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), theo công tố viên Francois Molins tại cuộc họp báo tối 3/2. Danh tính người này chưa được xác nhận.