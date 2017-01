TPO - Dù đã sa thải 80 đại sứ Mỹ ở nước ngoài song Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump hiện chưa nắm trong tay đầy đủ "quân bài" thay thế.

Ảnh: AP

Ông Trump trước đó đã yêu cầu tất cả các đại sứ Mỹ ở các nước được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ định, rời nhiệm sở và không được trì hoãn vì bất kỳ lí do gì, trước trưa ngày nhậm chức 20/1 vừa qua. Theo đó, 80 đại sứ Mỹ ở các nước, cơ quan và phụ trách các vấn đề đã bị sa thải ngay lập tức. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết sẽ “không có ngoại lệ nào” đối với các đại sứ yêu cầu gia hạn vị trí sau ngày nhậm chức của ông Trump ngay cả các đại sứ đang có con nhỏ.

