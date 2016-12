TPO - Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Ảnh: AP Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 tiếng. Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland bắt đầu từ chiều 30/12. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã phản ứng với việc chính quyền đương nhiệm áp dụng các biện pháp trừng phạt mới ồ ạt nhắm vào Nga khi kêu gọi nước Mỹ "bước qua" và hòa giải, đồng thời sẽ gặp người đứng đầu cơ quan tình báo nước này để tìm hiểu sự thật về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. "Giờ là lúc đất nước chúng ta tiến bước tới những điều to lớn và tốt đẹp hơn," truyền thông Mỹ dẫn lời ông Trum: "Vì lợi ích quốc da và người dân, tôi sẽ gặp gỡ người đứng đầu cộng đồng tình báo vào tuần tới để cập nhật tình hình". Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30/12 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội), lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria chính thức có hiệu lực. Thỏa thuận này đạt được giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập thông qua sự trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tham gia thỏa thuận ngừng bắn này có các lực lượng chính phủ Syria và 7 nhóm vũ trang đối lập với khoảng 60.000 tay súng. Giới phân tích quốc tế nhận định đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Syria kéo dài gần 6 năm qua. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen ngày 29/12 cho biết đã bắn rơi một trực thăng quân sự của Saudi Arabia ở khu vực biên giới Najran (trong lãnh thổ Saudi Arabia). Người phát ngôn quân đội liên minh với Houthi nêu rõ: "Lực lượng phòng không của quân đội quốc gia và dân quân đã bắn một tên lửa dẫn đường nhằm vào trực thăng Apache của kẻ thù khi đang bay trên khu vực biên giới. Tên lửa này đã bắn trúng đích và làm rơi chiếc trực thăng". Vượt qua nhiều đối thủ “nặng kí” khác như Donald Trump, Bill Gates…, Tổng thống Barack Obama đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng “Người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất nước Mỹ năm 2016”. Đây là lần thứ 9 liên tiếp vị tổng thống gốc Phi đứng đầu trong bảng xếp hạng danh hiệu này. ( Cảnh sát Brazil thông báo đang tìm kiếm Đại sứ Hy Lạp tại nước này Kyriakos Amiridis, bị mất tích từ ngày 26/12 vừa qua tại gần Rio de Janeiro, nơi ông và gia đình đang đi nghỉ. Thông báo của cảnh sát Brazil ngày 29/12 cho biết lần cuối cùng mọi người thấy ông Amiridis, 59 tuổi, là vào đêm 26/12. Vợ ông Amiridis đã thông báo với cảnh sát về việc chồng mình bị mất tích vào ngày 27/12 sau khi mất liên lạc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/12 thừa nhận người vô tội đã thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy ông đang tiến hành. Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định lực lượng chính phủ không thể chịu trách nhiệm vì điều này được tiến hành theo pháp luật. Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ K​ỳ đưa tin cơ quan điều tra Nga đã thẩm vấn bạn gái của Mevlut Altintas - thủ phạm giết Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Các nhà điều tra tìm thấy mối liên hệ của sát thủ Altintas với một nữ công dân Nga, hiện đang sinh sống tại Moscow. Người phụ nữ này đã từng sống ở Ankara một thời gian và đã có quan hệ tình cảm với Altintas. Cô gái này đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trước khi vụ ám sát Đại sứ Karlov xảy ra. Các máy bay chiến đấu của Nga lần đầu tiên ném bom các mục tiêu thánh chiến Hồi giáo xung quanh thị trấn Al-Bab (Syria) do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ, tuy nhiên có sự yểm trợ của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Dogan, dẫn các nguồn tin quân sự, cho biết các vụ không kích đã được tiến hành vào ngày 28/12. 