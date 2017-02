TPO - Nga sẵn sàng thiết lập đối thoại bình đẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và dự kiến thông qua những hình thức như các cuộc tham vấn trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO, hay Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria để phát triển hợp tác với khối này.

Ảnh: NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu (NMD) hiện đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong năm 2016, các tổ hợp phòng thủ tên lửa đã được triển khai tại Romania và dự kiến cuối năm nay, hệ thống tên lửa đánh chặn "Standard-3" (Standard Missile 3) của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan. Tổng ngân sách quốc phòng của các nước NATO tính đến thời điểm này là khoảng 900 tỷ USD, nhiều hơn hàng chục lần so với chi tiêu quốc phòng của Nga. Theo Bộ trưởng Shoigu, "NATO không nên tự hù dọa mình khi coi Nga là mối đe dọa".

