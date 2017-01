TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/1 khẳng định rằng không có bất kỳ cuộc thương lượng nào về việc tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trước đó cùng ngày, tờ The Sunday Times của Anh đưa tin ông Trump có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với ông Putin ở thủ đô Reykjavik, Iceland, vốn sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump sau khi lên nắm quyền điều hành nước Mỹ. Đại diện của ông Trump cũng đã bác bỏ thông tin của báo này.

Ông Trump nêu rõ: "Mỹ đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, hãy xem liệu chúng ta có thể tạo ra những thỏa thuận tốt với Moscow hay không. Một điều chắc chắn, tôi nghĩ rằng kho vũ khí hạt nhân cần được cắt giảm một cách đáng kể".. Ông Trump nói: "Tôi nghĩ rằng bà ấy đã mắc phải một sai lầm rất thê thảm và đó là tất cả những gì có thể nói về chuyện bất hợp pháp này".Theo các cuộc thăm dò được truyền thông Pháp, ông Valls cùng hai đối thủ là cựu Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg, cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon đã hợp thành nhóm dẫn đầu trong số 7 ứng cử viên với tỷ lệ khán giả truyền hình ủng hộ cao, dao động từ 25-30%.Đây là lần thứ 6 ông Maduro gia hạn văn bản này được ban hành từ đầu năm 2016. Ông Maduro khẳng định các giải pháp kinh tế khẩn cấp được ban hành đã cho phép đất nước vượt qua “bão tố” trong năm 2016, do Quốc hội do phe đối lập cầm đầu âm mưu “cướp chính quyền”.Trước mắt, Nga sẽ khởi động việc tu sửa một đường băng thứ 2 tại căn cứ không quân Hmeymim gần thành phố cảng Latakia ở phía Tây Syria, trong khi đó, căn cứ hải quân Tartus sẽ được nâng cấp để có thể tiếp nhận các tàu lớn hơn như tàu tuần dương.Đây là một trong những khu vực cuối cùng còn nằm trong tay lực lượng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Nam thành phố chiến lược của Iraq này.Ông Barnier nêu rõ EU cần "đặc biệt cảnh giác" về rủi ro đối với sự ổn định tài chính, chứ không phải thỏa thuận đặc biệt để tiếp cận London, một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất trên thế giới.