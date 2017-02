TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng quần đảo Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, sẽ được chuyển giao cho Tokyo sử dụng tạm thời.

Ảnh: Sputnik

Ông Peskov nhấn mạnh rằng: "Không hiểu thông tin này xuất phát từ đâu, nhưng nó không phù hợp với thực tế". Trước đó, các phương tiện truyền thông đại chúng Nhật Bản đưa tin những cuộc tham vấn chính thức về hoạt động kinh tế chung giữa Nhật Bản và Nga Nam Kuril có thể diễn ra vào tháng Ba tới tại Tokyo. Trong tuần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố thành lập Hội đồng phụ trách những vấn đề hoạt động kinh tế chung với Nga tại Vùng lãnh thổ phương Bắc.

