TPO - Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes tuyên bố ông không thấy có bằng chứng cho thấy có sự liên hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái của Tổng thống Donald Trump.

Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Nunes khẳng định dựa trên những thông tin ông nắm được, vẫn chưa có bằng chứng về sự thông đồng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Cũng trong bài phỏng vấn, ông Nunes cho rằng vụ rò rỉ liên quan đến cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn là một tội ác và hiện ủy ban trên đang điều tra xem liệu có cái tên nào khác bị rò rỉ hay không.

. Trong một tuyên bố trên Twitter cá nhân, ông Donald Trump cho biết đã có một cuộc gặp tuyệt vời với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, ông Trump viết rằng, Đức đang nợ NATO một khoản tiền lớn, Mỹ cũng phải được trả nhiều hơn vì sự bảo vệ mà nước này đang mang tới cho Đức.Theo đó, 54% số người dân Anh được hỏi cho biết cuộc trưng cầu ý dân liên quan đến Brexit khiến cho việc chia rẽ này trở thành một khả năng hiện hữu. Trong khi đó, có tới 63% số người Scotland tham gia khảo sát tin vào khả năng này.Đây là phát hiện mới nhất về kho vũ khí của một thành viên phe “áo đỏ”, nhóm trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. ( XEM CHI TIẾT Các cuộc tấn công trên diễn ra từ ngày 13-16/3 đã giáng một đòn mạnh nhằm vào các tay súng thuộc lực lượng Các chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF), trong đó có nhiều thành viên thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Tình trạng trên xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường những hành động trả đũa nhằm vào Seoul liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).Bộ trưởng Lieberman nhấn mạnh "Nếu lần tới Syria sử dụng hệ thống phòng không nhằm vào các máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ không do dự phá hủy chúng".Theo Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Kuwait Mohammed Khaled Al-Khader, cuộc tập trận nhằm củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa các nước GCC (gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) với Mỹ.