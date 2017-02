TPO - Nga đã sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về hợp tác trong vấn đề Syria và hy vọng phía Mỹ cũng có thái độ tương tự.

Ảnh: AP

Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ngày 22/2 ở thủ đô Moscow. Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định rằng Moscow đang chờ Washington đưa ra những đề xuất cụ thể về sự hợp tác mà hai bên có thể tiến hành trong vấn đề Syria, cũng như muốn Mỹ cụ thể hóa sáng kiến tạo dựng các vùng an toàn nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh đề xuất của Mỹ thiết lập các vùng an toàn này trước hết cần phải nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Syria.

Quan chức này cho biết việc ban hành sắc lệnh mới sẽ được hoãn tới tuần sau. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly cho rằng chính phủ Mỹ sẽ không tiến hành trục xuất những người di cư không có giấy tờ trên quy mô lớn.trong một đợt tấn công mới nhằm đánh bật các tay súng IS ra khỏi thành trì được coi là biểu trưng của nhóm khủng bố này.Phát biểu tại Hội nghị Cảnh sát châu Âu tổ chức ở thủ đô Berlin, ông Maassen nói: "Có khoảng 1.600 người có khả năng thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan."“Quân đội Nga ở phía Đông Nam Ukraine, theo quan điểm ​​của tôi, lực lượng này có thể phát động một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ biên giới bất cứ lúc nào”, ông Poroshenko nói. ( XEM CHI TIẾT Tại phiên họp của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh lực lượng này sẽ hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với cơ quan chống tuyên truyền hiện nay. Ông Shoigu cũng cho rằng công tác tuyên truyền phải “thông minh, có học thức và hiệu quả.”Tham gia diễu binh còn có đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại Estonia và các đơn vị quân đội của Anh, Latvia, Litva, Ba Lan, Đan Mạch và Pháp.