Bộ Quốc phòng Mỹ và Nga đã tiến hành hội nghị trực tuyến thường kỳ, trong đó hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Bản ghi nhớ về ngăn chặn sự cố và bảo đảm an toàn các chuyến bay trong quá trình tiến hành chiến dịch tại Syria. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết tại hội nghị trực tuyến, quân đội Mỹ và Nga đã thảo luận vấn đề bảo đảm an toàn cho các chiến dịch mà hai bên đang tiến hành riêng rẽ tại Syria. Theo ông Davis, cả hai bên đều khẳng định lợi ích của việc tuân thủ thỏa thuận đã đạt được. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo hai bên đã trao đổi ý kiến nhằm thực hiện Bản ghi nhớ về ngăn chặn sự cố và bảo đảm an toàn các chuyến bay tại Syria, phân tích hành động của mỗi bên nhằm giải quyết các tình huống có thể làm nảy sinh xung đột.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 24/3 tuyên bố nước này sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Ông Vucic đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm 18 năm cuộc không kích Nam Tư do NATO thực hiện. Tổng thống Cộng hòa Srpska (thực thể trong Bosnia và Herzegovina) Milorada Dodika cũng tham dự hoạt động tưởng niệm này.

Theo Nhóm Tình báo SITE chuyên giám sát các hoạt động liên lạc của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, IS đã nhận thực hiện vụ tấn công ngày 24/3 vào một đơn vị quân đội Nga tại Cộng hòa tự trị Chechnya của Liên bang Nga. Tuyên bố của IS cho biết 6 kẻ tấn công đã xông vào một doanh trại quân sự của lực lượng cận vệ quốc gia Nga, gần làng Naurskaya ở Grozny, miền Tây Bắc Chechnya. Một trận đấu súng đã xảy ra giữa hai bên và toàn bộ 6 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Phía đơn vị quân đội Nga có 6 binh sĩ thiệt mạng.

Tất cả các đơn vị quân đội thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga ở Bắc Caucasus đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào một đơn vị của lực lượng này tại Cộng hòa tự trị Chechnya khiến 6 binh sỹ thiệt mạng và 3 binh sỹ khác bị thương.

Ngày 24/3, Cơ quan công tố liên bang của Bỉ thông báo người đàn ông lái xe ô tô lao vào một khu thương mại đông đúc ở thành phố cảng Antwerp, phía Bắc nước Bỉ, đã bị cáo buộc chủ mưu hành động ám sát, cố tình gây thương tích mang tính chất khủng bố và vi phạm qui định của pháp luật về sở hữu vũ khí.

