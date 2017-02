TPO - Ông Vincent Viola, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Lục quân, đã rút tên khỏi danh sách đề cử.

Ông Vincent Viola cho rằng mình khó có thể đáp ứng những quy định do Bộ Quốc phòng đặt ra đối với công việc kinh doanh của gia đình. Tờ Military Times dẫn lời ông Viola tuyên bố rằng ông “vô cùng vinh dự” khi được đề cử, tuy nhiên ông không thể vượt qua những trở ngại trong quá trình được chấp thuận. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết ông rất thất vọng nhưng sẽ tôn trọng quyết định của ông Viola.

Theo ông, khi một quốc gia không thể quyết định việc cho phép ai đến và ai không được đến nước mình, đặc biệt là vì lý do an ninh, thì đây là vấn đề nghiêm trọng cần xem xét.Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đã hủy bỏ quy định thu hồi thị thực tạm thời. Theo đó, các cá nhân có thị thực chưa bị hủy bỏ sẽ được nhập cảnh nếu như thị thực đó hợp lệ.Theo nguồn tin trên, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), tại trung tâm thành phố Lugansk. Ông Anaschenko là người sở hữu chiếc xe phát nổ.Người phát ngôn SDF Jihan Sheikh Ahmed tuyên bố bắt đầu giai đoạn 3 của chiến dịch giải phóng Raqqa và các khu vực xung quanh với mục tiêu là khu vực phía Đông thành phố.Trước đó, cùng ngày, Iran đã tiến hành cuộc tập trận quân sự thử nghiệm tên lửa và hệ thống radar. Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran do các vụ thử tên lủa đạn đạo mà Iran thực hiện trong thời gian gần đây.Theo ông Ayoub Qassem, hơn 430 người trên các thuyền cao su đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đóng quân tại nhà máy lọc dầu Zawiya (cách thủ đô Tripoli 50km về phía Tây) chặn lại trong các ngày từ 2-4/2 ở ngoài khơi thành phố Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70km về phía Tây.