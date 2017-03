TPO - Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội điều tra liệu chính quyền cựu Tổng thống Obama có lạm dụng quyền trong quá trình tranh cử năm 2016 hay không.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP

Yêu cầu của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, cáo buộc cựu Tổng thống Obama đã ra lệnh nghe lén các điện thoại tại đại bản doanh của đội ngũ vận động tranh cử của ông tại Tòa tháp Trump ở New York. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, Tổng thống Trump và các quan chức chính phủ sẽ không bình luận thêm về sự việc này cho tới khi Quốc hội hoàn thành quá trình điều tra.

Ông Clapper nói rằng ông không hay biết một lệnh nào của tòa án về việc theo dõi tòa Tháp Trump ở New York và khẳng định: "Không có hành động nghe lén nào đối với tổng thống, tổng thống đắc cử khi đó, hay khi ông làm ứng viên, hay đối với chiến dịch tranh cử của ông ấy”.Ông Trump dự kiến ký quyết định sửa đổi sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi tại Bộ An ninh nội địa Mỹ. Nhiều cố vấn an ninh quốc gia đã đề xuất loại bỏ Iraq ra khỏi danh sách các quốc gia Hồi giáo bị cấm nhập cảnh tạm thời, vì lý do ngoại giao. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa công bố chi tiết thay đổi về vấn đề này.Vật thể này đã rơi xuống vùng biển phía Đông Triều Tiên. Tongchang-ri nằm gần biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc.. Động thái được đánh giá là mở ra cơ hội để Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục cầm quyền cho tới tháng 9/2021. Luật pháp Nhật Bản không quy định giới hạn thời gian cầm quyền liên tiếp của vị trí Thủ tướng, nhưng theo thông lệ Chủ tịch Đảng cầm quyền thường giữ cương vị này.dọc giới tuyến bắt đầu từ 11 giờ ngày 5/3 theo giờ địa phương và hiện lệnh ngừng bắn đang được tuân thủ.Theo Trung tướng Abdul-Amir Yarallah thuộc Bộ Tư lệnh các chiến dịch hỗn hợp của Iraq, cuộc tấn công diễn ra từ sáng sớm 5/3 với sự tham gia của cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm Bộ Nội vụ Iraq, còn gọi là Lực lượng phản ứng nhanh.“Chúng tôi được tin rằng 3 người đã được phát hiện trong tình trạng tim ngừng đập, nhưng 6 người khác chưa được tìm thấy”, một quan chức tại Cơ quan kiểm soát thảm họa và cứu hỏa cho biết. ( XEM CHI TIẾT Thông tin từ Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Philvolcs) cho biết cường độ động đất đo được là 5,9 độ Richter. Giới chức Surigao cho hay thành phố vẫn trong quá trình phục hồi do trận động đất xảy ra tại đây tháng trước. ( XEM CHI TIẾT