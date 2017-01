TPO - Ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu giới tướng lĩnh quân đội nước này trong vòng 30 ngày phải trình kế hoạch đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ảnh: AP

Văn bản này kêu gọi xây dựng “một chiến lược toàn diện và các kế hoạch cụ thể để đánh bại IS”, được giới quan sát đánh giá có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ điều thêm các lực lượng và khí tài quân sự Mỹ tới Iraq và Syria. Kế hoạch này nhằm thực hiện một cam kết chủ chốt của ông Trump trong chiến dịch tranh cử của mình, trong đó ông chỉ trích sự chậm chạp trong việc tiến hành cuộc chiến chống IS của người tiền nhiệm Barack Obama.

Đây là nội dung chính trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo được tiến hành vào đêm 28/1 (giờ Nhật Bản). Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong khoảng 40 phút và là cuộc điện đàm cấp cao đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.Trên truyền hình quốc gia, quân đội Syria tuyên bố đã cùng lực lượng đồng minh hoàn tất nhiệm vụ khôi phục an ninh và sự ổn định cho khu vực.Ông Gadzhimagomedov đánh giá dự thảo Hiến pháp Syria mang tính chất trung lập, cân bằng, có tính đến những nguyên tắc dân chủ hiện đại và những chuẩn mực nhà nước thế tục, cũng như những phong tục, tập quán tồn tại hàng thế kỷ tại Syria...Theo giới chức địa phương và các nguồn tin bộ lạc, cuộc không kích trên nhằm vào nhà của 3 nhân vật đứng đầu bộ lạc có quan hệ với Al-Qaeda tại huyện Yakla, tỉnh miền Trung Baida.Người phát ngôn của bà May nói: “Chính sách nhập cư ở Mỹ là vấn đề của chính phủ nước này, cũng như chính sách nhập cư của Anh cần do chính phủ chúng tôi đặt ra. Nhưng chúng tôi không đồng ý với cách tiếp cận như vậy và đây không phải là điều chúng tôi sẽ tiến hành. Nếu có bất cứ tác động nào đối với công dân Anh, thì rõ ràng chúng tôi sẽ đưa ra những kháng nghị với Chính phủ Mỹ về điều đó.”Giới luật gia nước này cùng ngày cho biết nhóm công tố viên đặc biệt đang xem xét để tái yêu cầu bắt giam ông Lee Jae-yong sau khi hoàn tất thẩm vấn trực tiếp Tổng thống Park Geun-hye vào tuần đầu tháng 2 tới đây.Hiện vẫn còn 5 người Trung Quốc và 1 thủy thủ mất tích. Thông báo từ Cơ quan thực thi luật biển Malaysia nêu rõ chiếc thuyền trên, với 3 thành viên thủy thủ đoàn và 28 du khách Trung Quốc, đã khởi hành vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) ngày 28/1 từ Tanjung Aru, sau đó đã bị sóng đánh vỡ và bị chìm tại vùng biển gần Pulau Mengalum.