TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc tiến hành các hoạt động chung với Nga trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Người phát ngôn của Tổng thống Mỹ, ông Sean Spicer đã đưa ra khẳng định trên. Phát biểu với các phóng viên, ông Spicer nêu rõ: “Nếu như có một cách mà chúng ta có thể chiến đấu chống IS với bất cứ nước nào, dù là Nga hay một ai đó, và chúng ta có lợi ích quốc gia chung trong vấn đề này, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực hiện điều đó”.

Ngoại trưởng Nga khẳng định rằng "điều này chỉ có thể đạt được dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và bằng mọi cách cân bằng các mục đích chung, trước hết là trong cuộc chiến chống khủng bố". Phát biểu cùng ngày tại Moscow, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Siyyarto cho rằng nếu không có sự hợp tác của Nga sẽ không thể tiến hành cuộc chiến chống khủng bố.Hãng Sputnik ngày 23/1 dẫn nguồn tin ngoại giao Nga cho biết, đây là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa đại diện chính quyền Damascus và các phe phái phiến quân muốn lật đổ chính quyền. Cuộc gặp này cũng đánh dấu sự khởi đầu nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua tại Syria.Tổng thống Trump cho rằng TPP, hiệp định có sự tham gia của Mỹ và 11 đối tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gây phương hại cho khu vực sản xuất của Mỹ và lấy mất công ăn việc làm của người dân nước này.Tổng thống Trump nói: “Chúng ta bán một chiếc ô tô tới Nhật Bản nhưng họ làm những điều khiến chúng ta không thể bán được ô tô ở nước họ". "Nếu bạn muốn xây một nhà máy hoặc một thứ gì khác, bạn muốn bán thứ gì đó tới Trung Quốc và các quốc gia khác, điều này rất, rất khó. Trong một số trường hợp, điều này là không thể. Họ thậm chí sẽ không mua sản phẩm của bạn”, ông Trump bổ sung.Số quân nhân trên bị cáo buộc các tội danh chống phá nhà nước và đối mặt với án tù chung thân nếu bị tuyên có tội. Đây là vụ xét xử đầu tiên đối với những sỹ quan, binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ xử này đã diễn ra tại Istanbul.. Theo hãng tin Sputnik, xe tăng mới được gọi là T-90M có khả năng sử dụng nhiều công nghệ được sáng chế dành cho mẫu xe tăng thế hệ mới T-14 Armata. So với mẫu xe tăng T-14 Armata, T-90M được cải tiến trên cơ sở mẫu xe T-90A hiện có trong biên chế quân đội Nga và giá thành chỉ bằng một nửa T-14. ( XEM CHI TIẾT Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Martin Stropnitsky cho biết sẽ chi khoảng 5,2 tỷ USD để tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng bộ binh. Bộ Quốc phòng Séc dự tính trong năm 2017 này chi hơn 1 tỷ USD để mua 62 xe tăng bánh lốp Pandur do Áo sản xuất; xe bọc thép hạng nhẹ loại MRAP - Titus của Pháp; 12 máy bay trực thăng đa chức năng, có hệ thống rada; cũng như hiện đại hóa pháo tự hành Dana do Séc sản xuất.