TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đồng ý với kết luận Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm quấy rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 của cộng đồng tình báo Mỹ, đồng thời cho biết "các biện pháp có thể được đưa ra" để phản ứng.

Ảnh: AP

Chánh Văn phòng Nhà Trắng của chính quyền sắp nhậm chức Reince Priebus cho biết thông tin trên, đồng thời nói rằng ông Trump dự kiến sẽ chỉ thị cộng đồng tình báo đưa ra các đề xuất cần phải làm gì và dựa trên những đề xuất này, "các hành động có thể được tiến hành".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết các vũ khí hạt nhân tiềm tàng và các chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là "mối đe dọa nghiêm trọng" với Mỹ.ngày 8/1 đã tiến hành tuần tra tại vùng lãnh hải thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Kể từ đầu năm 2017, đây là lần thứ 2 Trung Quốc điều tàu tới vùng biển trên.Taliban đã chiếm được hầu hết các huyện trong tỉnh Helmand kể từ khi NATO kết thúc sứ mệnh chiến đấu và hầu hết các lực lượng Mỹ rút khỏi tỉnh trồng thuốc phiện lớn nhất của Afghanistan này vào năm 2014.Ông Assad cho biết ông "lạc quan" về cuộc đàm phán hòa bình mới dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana (Kazakhstan).Điều này tạo ra bước tiến lớn đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm thành trì cuối cùng của lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq hồi giữa tháng 10 vừa qua.Thủ tướng May khẳng định: "Trong vài tuần tới, tôi sẽ đưa ra kế hoạch chi tiết hơn cho nước Anh. Đó sẽ là tiến tới một thỏa thuận đúng đắn cho Brexit, song đó cũng là về cải cách kinh tế".Ít nhất 12 người thiệt mạng do giá lạnh tại Ba Lan trong những ngày qua. Tại Italy, ít nhất 6 người vô gia cư đã thiệt mạng do giá lạnh, trong khi tuyết rơi dày và gió mạnh làm nhiều chuyến bay bị hoãn, nhiều tuyến đường bị phong tỏa.Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Judy Taguiwalo cho biết riêng tại vùng Caraga, hơn 400 hộ gia đình, với khoảng 1.700 người, đã sơ tán và đang tạm trú tại 12 trung tâm.