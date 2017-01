TPO - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang nhận các báo cáo an ninh quốc gia theo ngày và dường như không có bằng chứng thuyết phục cho thấy Nga tấn công mạng bầu cử Mỹ.

Ảnh: Times

Thư ký báo chí tương lai của Nhà Trắng Sean Spicer bảo vệ những phát biểu khó hiểu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng ông biết "những gì người khác không biết" liên quan tới những cáo buộc Nga tấn công mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Spicer cũng bác bỏ một báo cáo do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa công bố, theo đó ủng hộ những cáo buộc nhằm vào Nga.

Trước đó, hôm 1/1, các chiến đấu cơ và pháo binh của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 22 tay súng của IS tại khu vực sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. ( XEM CHI TIẾT Ông Kurtulmus nhấn mạnh rằng "đây là một thông điệp dành cho các hoạt động xuyên biên giới" của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là chiến dịch Lá chắn Euphrates. Tuy nhiên, ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động xuyên biên giới và chiến dịch Lá chắn Euphrates với sự quyết tâm."Thành viên Hạ viện của đảng Dân chủ Adam Schiff cho biết: “Chúng tôi trong Quốc hội không cho rằng các biện pháp được thực hiện đủ để kiềm chế Nga”. ( XEM CHI TIẾT "Tôi đang nghĩ về bài phát biểu như một cơ hội để nói lời cảm ơn cho cuộc hành trình đầy kinh ngạc này, để kỷ niệm cái cách mà các bạn đã thay đổi đất nước này tốt hơn trong 8 năm qua và để bày tỏ một vài suy nghĩ về nơi tất cả chúng ta đi tới từ đây", ông Obama viết.. Dù tòa quyết định như thế nào thì scandal liên quan Tổng thống Park Geun-hye và bạn thân đã bộc lộ sự thông đồng giữa chính phủ và các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, giới quan sát nhận định. ( XEM CHI TIẾT Theo Bangkok Post, xe tải và xe khách đi ngược chiều nhau trên đường cao tốc qua huyện Ban Bung. Thời điểm đó, xe tải chở theo 12 hành khách, còn trên xe khách công cộng có 15 người. ( XEM CHI TIẾT Ngày 2/1, ông Sergio Fontes - người phụ trách an ninh của bang Amazonas - khẳng định với mạng tin Globo TV rằng, ông lo ngại sẽ phát hiện thêm nhiều người chết trong bối cảnh giới chức nhận thức rõ hơn về quy mô vụ bạo loạn vốn bùng phát từ tối 1/1. Vụ việc khởi nguồn từ cuộc giao tranh giữa các băng nhóm ma túy đối địch.Tên lửa liên lục địa Agni-IV tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo đã được phóng vào lúc 11 giờ 50 phút theo giờ địa phương (tức 6 giờ 20 phút, giờ GMT, ngày 2/1).