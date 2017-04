Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thận trọng trong quan hệ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, khi cho rằng ông sẽ chờ đợi xem những gì sẽ diễn ra trong mối quan hệ Washington-Moskva trong tương lai.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng chuyến thăm Moscow trong tuần này của Ngoại trưởng Rex Tillerson, trong đó bao gồm một cuộc gặp với ông Putin, đã diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến.

Cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Moscow đã kết thúc sau năm giờ đồng hồ liên tục. Những chủ đề chính của cuộc thảo luận là tình hình xung đột ở Syria, khủng hoảng Ukraine, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ. (XEM CHI TIẾT)

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin tại thành phố Aleppo cho biết, phía lực lượng nổi dậy đã thả 12 tù nhân cùng 8 thi thể. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, 12 tù nhân gồm 8 phụ nữ và 4 trẻ em, trong khi 8 thi thể được cho là "các đối tượng thuộc các nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib". Cùng lúc đó, hai thị trấn Fuaa và Kafraya cũng trao trả 19 tay súng.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc cho biết, xét nghiệm mẫu đất tại nơi xảy ra vụ không kích của quân đội Syria hôm 4/4 cho kết quả dương tính đối với chất độc sarin hoặc tương tự như sarin. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/4 cũng đã họp để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria.

Giới chức an ninh Nigeria ngày 12/4 cho biết họ vừa chặn đứng kế hoạch tấn công các đại sứ quán của Mỹ và Anh của phiến quân Boko Haram có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Một tuyên bố phát đi từ Cơ quan an ninh quốc gia cũng cho hay 5 nghi can đã bị bắt giữ song không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, các đại sứ quán Anh và Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nghi can Uzbekistan lái xe tải đâm vào đám đông ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) hồi tuần trước từng tìm cách tới Syria vào năm 2015 để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Rakhmat Akilov, là một người sắc tộc Tajikistan, chịu ảnh hưởng của nhánh IS Tajikistan khi đang sống tại Thụy Điển. Đối tượng này sống tại Thụy Điển kể từ năm 2014 và đã tìm cách vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria vào năm 2015 song đã bị bắt giữ, và bị đưa lại về Thụy Điển.

Hôm nay, Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia trong vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam ra tòa lần hai. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị phía Malaysia bảo đảm việc xét xử công bằng, đúng pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế. (XEM CHI TIẾT)

Tờ Daily Mail có trụ sở tại Mỹ và ấn bản điện tử Mail Online sẽ phải bồi thường ít nhất 3 triệu USD cho đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sau khi bà kiện tờ báo này đưa thông tin không đúng về bà và gây tổn thất lớn cho công việc kinh doanh của bà. (XEM CHI TIẾT)

Sức mạnh chiến đấu "bộ ba hạt nhân" của Liên bang Nga đã gia tăng, trang thiết bị vũ khí hiện đại đã tăng lên 60%. Đó là thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu tại cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Liên bang. Bộ ba hạt nhân của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom chiến lược tầm xa và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo. (XEM CHI TIẾT)