TPO - Ngày 26/2, quân đội Philippines xác nhận con tin người Đức đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf sát hại sau khi giới chức không trả tiền chuộc đúng thời hạn.

Theo nguồn tin quân đội, nhóm phiến quân Abu Sayyaf đã đòi khoản tiền chuộc 30 triệu peso (tương đương 600.000 USD) với hạn chót là 15 giờ ngày 26/2 để thả ông Juegen Kantner, 70 tuổi, quốc tịch Đức. Một quan chức giấu tên cho biết con tin đã bị hành quyết tại một thị trấn ở tỉnh Sulu, miền Nam nước này. Cũng theo nguồn tin này, quân đội Philippines vẫn đang được triển khai tại khu vực trên.

