TPO - Quan chức ngoại giao phụ trách bộ phận lãnh sự thuộc Đại sứ quán Nga ở Hy Lạp vừa bị phát hiện đã tử vong tại căn hộ của ông ta ở trung tâm thủ đô Athens vào chiều 9/1.

Ảnh: Vietnamplus

Thi thể của vị quan chức ngoại giao nói trên, có tên là Andrei Malanin, 55 tuổi, đã được một đồng nghiệp Nga phát hiện ngay trước 18 giờ chiều cùng ngày tại căn hộ của ông ta, vốn bị khóa trái cửa từ bên trong. Có tin cho biết ông Malanin trước đó trong ngày đã không đi làm việc và cũng không trả lời điện thoại. Cảnh sát Hy Lạp đang điều tra vụ việc và những kiểm tra ban đầu cho thấy ông Malanin tử vong không phải do bị sát hại.

Nhưng rồi có những tín hiệu cho thấy, đội chuyển giao quyền lực của ông Trump đang chuẩn bị một chính sách xoay trục sang châu Á của riêng họ. ( XEM CHI TIẾT Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Không có bất cứ sự thiên lệch nào trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. ​​Chúng tôi tin rằng, đại diện cho Liên bang Nga tại lễ nhậm chức của ông Donald Trump sẽ là Đại sứ Sergey Kislyak, như thông lệ đã diễn ra nhiều năm qua cấp độ ngoại giao Nga – Mỹ”. ( XEM CHI TIẾT Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, nước Nga “thực sự mệt mỏi trước những cáo buộc của Washington đối với Moscow về cái gọi là tấn công mạng bầu cử Tổng thống Mỹ”. Trước đó, các cơ quan tình báo Mỹ đã công bố bản báo cáo cho rằng "Nga can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016. ( XEM CHI TIẾT Theo ông Davis, chiến dịch "tập trung vào ban lãnh đạo IS" nêu trên do một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành, có nhiệm vụ theo dõi các phần tử Hồi giáo cấp cao.Ông Sabah Al Numan, người phát ngôn của Lực lượng Chống Khủng bố Iraq cho biết đã kiểm soát hoàn toàn quận Baladiyat, đồng thời siết chặt vòng vây các phiến quân IS tại quận lân cận Sukkar của thành phố Mosul.Thông tin trên trang mạng của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Từ ngày 11/1, trung đoàn tên lửa S-400 "Triumph" bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ không phận của Nga cùng toàn bộ khu vực công nghiệp trung tâm là thành phố Podolsk, vùng Moscow".. Đây được coi la động thái phô trương sức mạnh của một quốc gia coi phát triển tên lửa là biện pháp để răn đe đối thủ. Việc tên lửa Babur-3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 450 km được phóng từ một địa điểm bí mật ở Ấn Độ Dương có khả năng làm leo thang căng thẳng bấy lâu giữa Ấn Độ và Pakistan.