TPO - Báo cáo tình báo về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là chủ đề bao trùm trong cuộc họp báo đầu tiên của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, kể từ tháng 7/2016.

Ảnh: AP

Trong cuộc họp báo kéo dài 58 phút ở Tháp Trump tại New York, ông Donald Trump tuyên bố những thông tin về cái gọi là mối quan hệ của ông với chính phủ Nga là bịa đặt, song ông thừa nhận rằng Nga đứng đằng sau vụ máy tính của đảng Dân chủ bị tin tặc. Trước đó, báo chí Mỹ dẫn các tài liệu mật được trình lên Tổng thống Obama và ông Trump vào tuần trước cáo buộc các đặc vụ Nga đã nắm được những thông tin tài chính và cá nhân của ông Trump. (XEM CHI TIẾT)

Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đề xuất trừng phạt mới của Mỹ cũng tiềm ẩn những hệ quả tiêu cực đối với Nga, tuy nhiên đất nước có thể giảm thiểu rủi ro. ( XEM CHI TIẾT .Trong cuộc điều trần, Ngoại trưởng được đề cử Tillerson cho rằng Trung Quốc đã không hỗ trợ đúng mức nhằm kiềm chế Triều Tiên. Theo ông, Washington cần có cách tiếp cận mới đối với Trung Quốc.Tuy nhiên, ông Motuzyanyk nhấn mạnh các vị trí nói trên đều "nằm trong phạm vi các đường biên" được quy định trọng thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Người phát ngôn này cũng cho biết một binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc giao tranh ở vùng xung đột này trong 24 giờ qua.Nhiều ngôi làng hẻo lánh ở Albania "đã treo cờ IS," giống như tin tức về "các làng Sharia" tương tự trung thành với IS ở Bosnia. Nguồn tin này cảnh báo "đây là một thùng thuốc súng" và "Italy là quốc gia hiện trong tình thế dễ bị tấn công."Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Chúng tôi khó có thể tìm thấy các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi ở đầu bên kia Đường dây nóng tại Qatar, vốn được lập ra để thông báo và giải quyết các vấn đề tranh cãi ở Syria”. ( XEM CHI TIẾT Bà Choi cũng thừa nhận đã đưa ra ý kiến đối với bản dự thảo của các bài phát biểu của bà Park kể từ khi bà còn là ứng cử viên tổng thống.. Trong số các quan chức Triều Tiên bị trừng phạt lần này có bà Kim Yo Jong, 27 tuổi, là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hiện giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, trong danh sách còn có Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Kim Won Hong.