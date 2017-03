TPO - Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, gần 1 tháng sau khi sắc lệnh nhập cư đầu tiên của ông bị các tòa án nước này ngăn chặn.

Ảnh: Independent

Sắc lệnh nhập cư mới ngăn chặn người nhập cư từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somali, Syria, Sudan và Yemen được phép vào Mỹ trong vòng 90 ngày. Sắc lệnh mới, có hiệu lực từ ngày 16/3, không áp đặt những hạn chế nhập cư đối với Iraq - 1 trong 7 quốc gia nằm trong “danh sách đen” cấm nhập cư của sắc lệnh trước đây. Ngoài ra, công dân Syria cũng không còn bị cấm nhập cư vào Mỹ vĩnh viễn như sắc lệnh đầu tiên.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố vụ Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản trước đó cùng ngày hoàn toàn phù hợp với lịch sử "các hành vi gây hấn" của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh trước những mối đe dọa này.Theo Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini, các vụ phóng này là hoàn toàn coi thường các nghị quyết của Liên hợp quốc đồng thời gây căng thẳng trong khu vực.Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan so sánh lệnh cấm của Chính phủ Đức đối với các cuộc mít tinh của cộng đồng người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ với "các hành động của Đức Quốc xã".Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar cho biết giao tranh xảy ra sau khi các tay súng phiến quân trong trang phục cảnh sát bất ngờ tấn công các đồn cảnh sát và quân đội. Một nhóm các tay súng khác sau đó cũng đã tấn công vào nhiều vị trí khác ở thị trấn Laukkai.Đây là một phần trong kế hoạch đưa 35 vệ tinh Bắc Đẩu vào vũ trụ để hình thành nên mạng lưới vệ tinh quỹ đạo và cung cấp các dịch vụ định vị trên toàn cầu. Ông Dương Nguyên Hỷ nói thêm rằng thiết kế mới cũng sẽ cho phép phóng cùng lúc 2 vệ tinh bằng một tên lửa duy nhất.Điện Kremlin đang gia tăng kho vũ khí hải quân, và điều này sẽ cho phép Nga ngăn chặn sự di chuyển tự do của các tàu NATO và "đe dọa sự tồn tại" của phương Tây. ( XEM CHI TIẾT Theo tờ Die Welt, đạn cho một số loại vũ khí có thể chỉ đủ cho vài ngày, trong khi thời Chiến tranh Lạnh đủ cho một tháng sử dụng. Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Đức dự định mua thêm đạn dược — ít nhất là đạn súng trường G36 và súng máy MG4. ( XEM CHI TIẾT Việc đẩy mạnh áp lực lên tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc trong bối cảnh bế tắc ngoại giao khiến mối quan hệ kinh doanh giữa hai nước càng “nguội lạnh”. ( XEM CHI TIẾT Kể từ ngày 24/2 - 2/3, Trung Quốc đã ghi nhận 22 trường hợp nhiễm H7N9, trong đó có 4 ca tử vong.