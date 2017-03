TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Hà Lan sẽ phải “trả giá” sau khi cấm chuyến bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hạ cánh và ngăn gia đình của quan chức này vào Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Hơn 130 chuyên gia chính sách ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump, cho rằng sắc lệnh này sẽ làm suy yếu nền an ninh và lợi ích quốc gia. Trong bức thư được gửi đến các quan chức hàng đầu trong nội các của Tổng thống Trump ngày 11/3, 134 chuyên gia và cựu quan chức chính phủ cảnh báo sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ đe dọa nền an ninh quốc gia cũng như không tương xưng với vị thế của nước Mỹ. Họ cho rằng lệnh cấm này sẽ hủy hoại các lợi ích an ninh quốc gia khi không thể hỗ trợ sự ổn định của các đồng minh, những nước đang phải tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn.

Tổng thống Erdogan cảnh báo: "Họ (Hà Lan) sẽ học được ngoại giao là gì”, đồng thời khẳng định những gì xảy ra “không thể không có hồi đáp”. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng mọi việc có thể đi xa đến mức nước này sẽ đóng cửa Lãnh sự quán tại Rotterdam.Trong khi đó, nhiều chính trị gia kêu gọi sửa hiến pháp để không có thêm một tổng thống như bà Park. ( XEM CHI TIẾT Tuyên bố trên được Bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán Brexit David Davis đưa ra ngày 12/3 trong bối cảnh London đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon - điều kiện bắt buộc để khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và EU liên quan đến Brexit.Trước đó, WikiLeaks trích dẫn tài liệu mật cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt là “trung tâm hacker” của CIA hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. ( XEM CHI TIẾT Tuyên bố của Fateh al-Sham nhấn mạnh "hai anh hùng Hồi giáo" đã tiến hành vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Damascus vào ngày 11/3, khiến hàng chục người chết và bị thương. Một liên minh các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria mang tên Tahrir al-Sham cũng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nói trên.Theo các nguồn tin quân sự và y tế, vụ tấn công nhằm vào một nhóm binh sĩ chính phủ đang tập trung để nhận lương tại căn cứ quân sự nói trên thuộc quận Al Arish của thành phố Aden, miền Nam Yemen, cũng khiến nhiều người bị thương nặng. Kẻ tấn công liều chết đã trà trộn vào nhóm binh sĩ trước khi kích nổ đai bom đeo trên người.Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe buýt nói trên đã đâm vào 2 người tại một trạm dừng, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Sau đó, tài xế khi tìm cách lái xe bỏ chạy đã đâm vào một lễ hội âm nhạc đường phố, khiến 33 người thiệt mạng.