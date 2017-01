TPO - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange tiết lộ thủ phạm đánh cắp các email (thư điện tử) của ông John Podesta, Chủ tịch Chiến dịch tranh cử cho bà Hillary Clinton, là một đứa trẻ 14 tuổi.

Ông Assange cho biết cậu bé này đã tấn công vào máy tính của ông Podesta và lấy đi các email lưu trữ, do vậy trang web của Wikileaks đã có được các thông tin liên quan tới chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ. Ông Assange cũng tiết lộ thêm rằng bà Clinton đã “gần như không nỗ lực” trong việc đảm bảo an toàn cho các email cá nhân từ các cuộc tấn công của các nước thù địch trong nhiệm kỳ bà giữ chức vụ Ngoại trưởng.

