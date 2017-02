TPO - Báo China Times của Đài Loan (Trung Quốc) dẫn các thông tin từ báo chí Mỹ cho biết Trung Quốc gần đây đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Đông Phong - 5C. (Nguồn: AP)

Tờ China Times cho biết tên lửa "Đông Phong - 5C" (Dongfeng-5C), mang 10 đầu đạn giả, đã được phóng hồi tháng Một từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Đông Phong - 5C là loại tên lửa có tầm bắn trên 12.000km, có khả năng vươn tới toàn bộ lãnh thổ Mỹ.Loại tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công cùng một lúc nhiều mục tiêu, thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, theo Vietnamplus.

