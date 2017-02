TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Igor Pavlovsky thừa nhận quân đội nước này đang thực hiện cuộc tấn công tại Donbass.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine không bình luận về vấn đề tuân thủ các Thỏa thuận Minsk, trong đó có việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến. Trước đó, lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều tuyên bố tình hình tại Donbass đang trở nên căng thẳng, và cáo buộc nhau về các hành động tấn công. Do bị bắn phá nên thành phố Avdeevka nằm dưới kiểm soát của Chính quyền Kiev, nơi có hơn 30.000 người dân sinh sống, đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nễu rõ: “Các thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột phía Đông Nam của Ukraine. Hàng ngàn người dân Ukraine đan bị ảnh hưởng nghiêm trọng”. ( XEM CHI TIẾT Ông Tsegalko cho hay: "Vụ việc đã được báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak... phi hành đoàn không ai bị thương. Chi tiết vụ việc sẽ được Bộ Quốc phòng thông báo sau."Phát biểu tại cuộc họp báo ở Abu Dhabi với người đồng cấp Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất Sheikh Abdullah, ông Lavrov bày tỏ hy vọng phía Nga có thể thảo luận vấn đề này với Bộ Ngoại giao Mỹ ngay khi Washington vạch ra kế hoạch chi tiết hơn cho các vùng an toàn tại Syria.“Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên tốt đẹp. Cuộc đàm thoại dành riêng cho các vấn đề cụ thể trên chương trình nghị sự quốc tế trong quan hệ song phương”, Đại sứ Nga nói. ( XEM CHI TIẾT Ông Rex Tillerson, 64 tuổi, là Ngoại trưởng thứ 69 của nước Mỹ và giữ cương vị này vào một thời điểm mà quan hệ giữa Washington và các đồng minh cũng như đối tác quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền.EU đưa ra quyết định trên trong bối cảnh vấn đề người di cư và an ninh tiếp tục chi phối chương trình nghị sự chính trị của liên minh này.Theo đó, Mỹ sẽ thiết lập hệ thống THAAD tại Hàn Quốc trong năm nay, nhằm đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. ( XEM CHI TIẾT Chân vịt bị hỏng là nguyên nhân dẫn tới sự cố trên. Tàu USS Antietam sau đó đã được kéo về cảng Yokosuka. Các thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn, tuy nhiên hơn 4.100 lít dầu thủy lực từ tàu đã loang ra biển. ( XEM CHI TIẾT