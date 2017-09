Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường

Hôm 31/8, Mỹ đã điều hai máy bay ném bom tầm xa B-1B từ đảo Guam và bốn tiêm kích tàng hình F-35B từ Nhật Bản đến bán đảo Triều Tiên để tham gia bay huấn luyện cùng một phi đội gồm bốn chiếc tiêm kích F-15K của Hàn Quốc. Cuộc tập luyện diễn ra ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc chính thức kết thúc cuộc tập trận chung cực lớn kéo dài 11 ngày có tên "Người Bảo vệ Tự do Ulchi" ("Ulchi Freedom Guardian - UFG). Các máy bay chiến đấu diễn tập rải bom MK-84, MK-82 và GBU-32 tại khu vực Pilseung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, gần biên giới Triều Tiên) nhằm vào mục tiêu giả định là những cơ sở vật chất trọng yếu của Triều Tiên. Ảnh: AP

Nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga, ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở San Francisco cùng 2 cơ sở Thương vụ Washington và New York. Ngoài ra, số lượng nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington và Tổng lãnh sự quán tại New York cũng bị yêu cầu giảm xuống. Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng "căng thẳng leo thang không phải do Nga khơi mào". Ông Lavrov khẳng định Moskva sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những động thái của Mỹ, sau đó sẽ có phản ứng. Ảnh: Reuters