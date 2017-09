Thế giới tuần qua: Triều Tiên sôi sục, Syria mừng ngày giải phóng

Hôm 3/9, Triều Tiên tuyên bố nước này vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu và đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) có kích thước đủ nhỏ để có thể đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Vụ thử bom H nói trên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo thực hiện vào lúc 12h tại khu vực Punggye, huyện Gilju, tỉnh Bắc Hamgyeong (Triều Tiên), gây ra một trận động đất cùng một cơn dư chấn nhẹ. Vụ thử có công suất ước tính khoảng 50 kiloton, tương đương với 50.000 tấn thuốc nổ TNT, tạo ra cường độ mạnh gấp 5-6 lần so với lần thử gần nhất trước đó và gấp 11,8 lần so với lần thứ tư. Đây được cho là đã "thành công hoàn hảo" và là bước đi "đầy ý nghĩa" trong việc hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Ngày 4/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn về vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley kêu gọi 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể để ngăn cản nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ngày 9/9, Washington tuyên bố đã yêu cầu Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp vào ngày 11/9 tới để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên. Dự thảo nghị quyết được Mỹ đệ trình hồi đầu tuần, trong đó kêu gọi nhiều quốc gia áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ, cấm xuất khẩu hàng dệt may đối với Triều Tiên và phong tỏa tài sản của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trung Quốc và Nga – hai nước có quan hệ thân thiết với Triều Tiên được cho là đã phản đối nghị quyết trừng phạt nói chung, trừ lệnh cấm vận hàng may mặc. Ảnh: Getty Images