TPO - Trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ tấn công tòa Quốc hội Anh khiến 45 người thương vong, Thủ tướng Theresa May lên án mạnh mẽ vụ tấn công và tuyên bố những “lực lượng ác ôn” sẽ không bao giờ có thể chia tách người dân nước này.

Thủ tướng Theresa May vừa có bài phát biểu đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố tòa Quốc hội Anh.

Bà bắt đầu bài phát biểu: “Tôi vừa chỉ đạo cuộc họp ủy ban khẩn cấp của chính phủ là COBRA sau cuộc tấn công khủng bố chiều 22/3. Chi tiết chính xác về vụ việc vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, khi được cảnh sát và các quan chức an ninh thông tin, tôi có thể khẳng định rằng vụ việc bắt đầu khi một kẻ tấn công lái xe lao vào người đi bộ trên cầu Westminster khiến nhiều người thương vong trong đó có 3 cảnh sát”.

Bà tiếp tục: “Kẻ tấn công mang theo dao tiếp tục lái xe đâm vào cổng tòa Quốc hội, tại đây hắn đối đầu với cảnh sát, những người bảo vệ chúng ta và nền dân chủ của chúng ta được an toàn. Đau lòng là một sỹ quan cảnh sát đã bị hắn đâm chết, tên này cũng đã bị bắn chết”.

Bà nói thêm: “Mức độ đe dọa của Anh đang ở mức rất nghiêm trọng. Trợ lý Ủy viên Cảnh sát London Mark Rowley sẽ cập nhật về các hoạt động đối phó với khủng hoảng tại Anh vào cuối ngày hôm nay, 22/3”.

“Xin gửi lời chia buồn của chúng tôi đến tất cả những người bị ảnh hưởng, đến những nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ… Đối với những người có mặt tại tòa Quốc hội vào thời điểm xảy ra tấn công, những sự kiện như vậy nhắc nhở chúng tôi về sự dũng cảm của những cảnh sát và nhân viên an ninh đã hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ chúng tôi được an toàn”, bà May ngậm ngùi.

Theo bà May: “Vị trí diễn ra cuộc tấn công không phải là tình cờ. Những kẻ khủng bố đã chọn mục tiêu là trái tim của thủ đô, nơi mọi người thuộc mọi quốc tịch, tôn giáo và văn hóa tập hợp để tôn vinh những giá trị tự do, dân chủ và tự do ngôn luận”.

“Westminster là nơi đặt Nghị viện lâu đời nhất thế giới, nơi tinh thần tự do lan tỏa đến cả những nơi sâu xa nhất của địa cầu. Và giá trị của Nghị viện chúng ta đại diện cho dân chủ, tự do, nhân quyền, luật pháp, giành được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của những con người tự do khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do nơi đây trở thành mục tiêu của những kẻ chối bỏ những giá trị này”.

Bà tuyên bố đanh thép: “Nhưng hãy để tôi nói rõ ràng rằng, bất cứ nỗ lực nào chống lại những giá trị này bằng bạo lực và khủng bố sẽ phải chịu thất bại”.

Chiều ngày 22/3, một người gốc Á khoảng 40 tuổi lao xe vào người qua đường trên cầu Westminster, tiếp tục đâm vào cổng tòa Quốc hội. Tại đây, hắn rút dao đâm chết một cảnh sát. Tên này cũng đã bị cảnh sát bắn chết. Theo cảnh sát, vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng (đã bao gồm kẻ tấn công) và 40 người bị thương.