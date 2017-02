Mỹ đã xuất kích 2 máy bay chiến đấu F-35 để chặn một máy bay mất tín hiệu xuất hiện ở gần dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, bang Florida hôm 17/2.

Máy bay chiến đấu F-15 Eagle của Không quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

“Mục đích của việc ngăn chặn quân sự là nhằm khôi phục liên lạc giữa máy bay (mất tín hiệu) và trạm kiểm soát không lưu địa phương thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), đồng thời hướng dẫn phi công (của máy bay mất tín hiệu) tuân theo chỉ dẫn điều khiển giao thông về hạ cánh an toàn và các hành động tiếp sau đó”, RT dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) hôm 17/2.Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 17/2 theo giờ địa phương. Hai máy bay chiến đấu F-15 cuối cùng đã kết nối thành công với máy bay lạ bay gần dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Palm Beach, bang Florida.Báo cáo của NORAD cho biết hai chiếc F-15 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ quân sự ở Homestead, bang Florida và di chuyển với tốc độ siêu âm. Những người dân sống ở khu vực này đã rất hoảng sợ khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ động cơ của các tiêm kích này.Tổng thống Trump thường dành các kì nghỉ cuối tuần ở Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng xa xỉ của gia đình ông. Đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện quan trọng trong thời gian tỷ phú New York tranh cử tổng thống Mỹ và là nơi đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng phu nhân trong chuyến thăm chính thức tới Mỹ hôm 10/2 vừa qua.Trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa tin về một vụ tiếp cận bất ngờ của một máy bay tư nhân với chuyên cơ Không Lực Một của Tổng thống Trump hôm 3/2. Theo đó, máy bay lạ trên đã bay sát Không Lực Một ở khoảng cách chưa đầy 4 km trên bầu trời Florida. Đây là khoảng cách quá gần so với cho phép. Mặc dù hai máy bay không xảy ra va chạm nhưng các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra về vụ việc này.