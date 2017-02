TP - Theo báo Đức Der Spiegel ngày 25/2, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) dường như đã do thám điện thoại, fax hoặc email của một số cơ quan báo chí nước ngoài, trong đó có The New York Times, BBC, Reuters.

Bên ngoài trụ sở cơ quan tình báo nước ngoài của Đức (BND) Theo Der Spiegel, họ đã có được danh sách ít nhất 50 số điện thoại, số fax, email của các cơ quan báo chí đã bị BND theo dõi từ năm 1999. Danh sách này gồm văn phòng The New York Times tại Afghanistan, văn phòng Reuters ở Afghanistan, Pakistan và Nigeria, BBC World Service tại London, tờ The Daily News của Zimbabwe, một số cơ quan báo chí ở Kuwait, Li-băng và Ấn Độ. Phóng viên duy nhất được nêu tên trong danh sách này là Arnaud Zajtman, 44 tuổi, một nhà báo người Bỉ đã làm việc gần 20 năm ở châu Phi, trong đó có hơn 10 năm ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Khi Der Spiegel chất vấn BND về việc theo dõi các phóng viên nước ngoài, BND từ chối bình luận. BND cho rằng, họ chỉ phải giải thích hành động của mình trước Chính phủ hoặc các cơ quan liên quan của Quốc hội Đức.

