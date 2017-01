TP - Báo Mỹ Washington Post hôm qua đưa tin, tình báo Mỹ nghe lén trò chuyện của các quan chức Nga và tin rằng phía Nga đứng sau các cuộc tấn công tin tặc nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Phản ứng hào hứng của các quan chức cấp cao Nga, trong đó có những người mà giới chức Mỹ tin là họ nắm được chiến dịch tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Mỹ, là một trong những lý do khiến giới tình báo Mỹ cho rằng, những nỗ lực của Mátxcơva là nhằm giúp ứng viên Donald Trump chiến thắng. Theo Washington Post, tình báo Mỹ còn xác định được đặc điểm nhận dạng của những người chuyển các email đánh cắp của đảng Dân chủ Mỹ cho trang WikiLeaks. Những thông tin này có trong báo cáo tình báo đang được lưu truyền ở Washington nhằm cung cấp bằng chứng Nga can thiệp chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và liệt kê các đợt tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc Nga thực hiện nhằm vào hệ thống bầu cử Mỹ trong 9 năm qua. Một số quan chức Mỹ tiết lộ, tài liệu mật gồm 50 trang được chuyển đến Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 5/1 và sau đó được trình lên Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Quá trình chuyển giao quyền lực thêm rối

Trong bối cảnh ông Trump hoài nghi với cộng đồng tình báo, đặc biệt là những kết luận về Nga, buổi cung cấp thông tin tại Tháp Trump diễn ra như một cuộc thách thức giữa tổng thống đắc cử và các cơ quan tình báo luôn bị ông nghi ngờ.

Việc Nga bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ 2016 và câu hỏi rằng Mỹ cần phản ứng như thế nào đã trở thành những vấn đề gây chia rẽ sâu sắc ở Washington, gây bất hòa trong nội bộ đảng Cộng hòa ở Đồi Capitol và làm phức tạp hơn quá trình chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Obama và chính quyền Trump, cũng như gây thêm bất hòa giữa tổng thống đắc cử và các cơ quan tình báo Mỹ, giới quan sát nhận định.

Nga bác bỏ bất kỳ dính dáng nào, còn ông Trump tiếp tục tấn công các cơ quan tình báo Mỹ thông qua mạng xã hội Twitter. Ông được cho là có vẻ đồng tình với quan điểm của nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange: tổ chức này không nhận các email từ Nga, trong khi tình báo Mỹ cho rằng, WikiLeaks nhận các email từ những người trung gian có quan hệ với điện Kremlin. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa chỉ trích việc ông Trump phớt lờ thông tin tình báo về vụ tấn công mạng. Thượng nghị sĩ John McCain, một trong những người chỉ trích Nga mạnh nhất trong Quốc hội Mỹ, nói rằng, lợi ích của tất cả người dân Mỹ là đối phó các cuộc tấn công từ nước ngoài.

Các quan chức Mỹ nói rằng, những tin nhắn trao đổi của quan chức Nga mà họ tiếp cận được khiến tình báo Mỹ càng thêm tin rằng, mục tiêu của phía Nga không chỉ nhằm làm giảm sự tin tưởng của người dân vào hệ thống bầu cử Mỹ mà còn nhằm tạo lợi thế cho ứng viên phù hợp các mục tiêu đối ngoại của Mátxcơva. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn cho thấy Nga cũng dự đoán ứng viên Hillary Clinton sẽ thắng và không nghĩ rằng nỗ lực của họ mang lại kết quả như mong muốn. “Các quan chức Nga cũng ngạc nhiên như cả thế giới”, một quan chức Mỹ giấu tên nói.

Tình báo Nga được cho là đã dùng năng lực do thám trên mạng để thu thập thông tin về các nhà hoạch định chính sách và các ứng viên chính trị Mỹ, như cách Mỹ làm với Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng, mục đích của Nga thay đổi qua thời gian. Ban đầu, các chiến dịch từ Mátxcơva tấn công vào tất cả các ứng viên chính, bao gồm cả đối thủ của ông Trump trong đảng Cộng hòa. Mục tiêu ban đầu của Nga có lẽ chỉ là gây phiền phức và làm suy giảm tính hợp pháp của chiến thắng của bà Clinton. Nhưng khi ông Trump giành được đề cử từ đảng Cộng hòa và chứng tỏ ông có thể cạnh tranh với bà Clinton, mục tiêu của Nga trở nên tham vọng hơn, giới chức Mỹ nói. Những tháng cuối cùng của cuộc bầu cử Mỹ chứng kiến nhiều đợt rò rỉ email nhằm tấn công bà Clinton, nhưng không có thông tin tương tự nào để làm mất mặt ông Trump. Nga cũng bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội và các trang đăng tin giả để gây bất lợi cho bà Clinton, tạo thêm lợi thế cho ông Trump, vị quan chức giấu tên của Mỹ nói.