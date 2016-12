Kể từ năm 1908, Quả cầu Thời gian được thay cho màn pháo hoa đón năm mới ở New York, trừ năm 1942 và 1943 do yêu cầu tắt đèn thời chiến. Đây là "đặc sản" được chào đón nhất năm của thành phố New York.