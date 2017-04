TP - Tổng thống Mỹ Donald Trump có 2 chiếc máy bay lên thẳng của riêng ông và được ông rất ưa thích. Giá mỗi chiếc ít nhất cũng từ 6 triệu USD trở lên, nhưng giờ đây ông chỉ có thể ngắm nhìn chúng khi chúng hạ cánh xuống bãi cỏ phía trước toà biệt thự Mar-a-Lago của ông tại bang Florida.

Máy bay lên thẳng của ông Trump.

Đó là vì ông bị cấm sử dụng tất cả các máy bay sở hữu cá nhân. Cục Mật vụ Mỹ đã nhắc nhở ông rằng các quy định về an ninh đòi hỏi tổng thống chỉ được phép di chuyển trên không bằng chiếc chuyên cơ có mã hiệu Air Force One (một trong 2 chiếc Boeing 747-200B) hoặc bằng chiếc máy bay lên thẳng Marine One (VH-3D hoặc VH-60N).