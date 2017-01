Các luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp các giấy tờ pháp lý cần thiết để đăng ký bản quyền câu khẩu hiệu mà tỷ phú New York sẽ dùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo TMZ, các luật sư của Tổng thống Trump đã soạn thảo và đệ trình các tài liệu pháp lý cần thiết để đăng ký bản quyền cụm từ “Keep America Great!” (tạm dịch: Giữ nước Mỹ vĩ đại!) ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn sử dụng cụm từ trên làm câu khẩu hiệu cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020 trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/1.Hồ sơ đăng ký bản quyền cho câu khẩu hiệu trên đã được đăng tải trên trang web của Cục Thương hiệu và Bản quyền sáng chế Mỹ. Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã đăng ký bảo hộ câu khẩu hiệu trên tất cả các mặt, từ quần áo, giấy dán, hàng hóa, cho tới các tên người dùng trên mạng xã hội, blog và cả các dịch vụ phục vụ cho các chiến dịch chính trị.Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Washington Post hồi tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông muốn thay đổi câu khẩu hiệu “Make America Great Again” (tạm dịch: Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) vốn gắn liền với chiến dịch tranh cử vừa qua của ông thành “Keep America Great!” trong chiến dịch tái tranh cử vào 4 năm tới. Theo NBC, tỷ phú New York ngay sau đó gọi luật sư của mình vào và yêu cầu đăng ký thương hiệu cho câu khẩu hiệu mới, kể cả có và không có dấu chấm than. Đây cũng là điều mà ông đã làm với khẩu hiệu chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên.Tổng thống Trump cho biết câu khẩu hiệu “Make America Great Again” nảy ra trong đầu ông vào ngày 7/11/2012, đúng một ngày sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney thất bại trước đối thủ bên đảng Dân chủ Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây gần 5 năm. Khi đó, tỷ phú Trump đang ngồi ở tầng 26 của tòa tháp mang tên ông ở Manhattan, New York và tin rằng ông cần làm điều gì đó sau thất bại của một ứng viên cùng đảng. Ông Trump sau đó đã đăng ký bản quyền và sử dụng thành công khẩu hiệu này trong chiến dịch tranh cử vừa qua.