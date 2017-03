TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạm thời đình hoãn việc triển khai các thỏa thuận với Nga trong cuộc chiến chống lại “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng do cũng như các vấn đề an ninh quốc gia khác.

Ảnh: Reuters Nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump và một số nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết thông tin trên. Theo đó, quyết định trên được đưa ra có thể là do áp lực trong ê- kip của Trump vì những cáo buộc có quan hệ với Moscow. Về việc thay đổi chính sách đối ngoại có thể bị ảnh hưởng chính vì những nhân vật mới trong giới thân cận của Tổng thống Mỹ có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga, theo AP. Đặc biệt, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ông Herbert McMaster tại cuộc họp với thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, đã gọi Nga và Trung Quốc là hai nước muốn biến đổi trật tự thế giới hiện tại, một trong những quan chức trong bộ máy chính quyền tham dự cuộc họp phản ánh lại. Về phía mình, một số đại diện ngoại giao phương Tây trong cuộc đàm phán với Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận với Nga mang rủi ro rất lớn. Được biết, Tổng thống Trump đang xem xét báo cáo Nga dường như đang vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) như là một trở ngại cho sự hợp tác với điện Kremlin. Trong khi đó, Giám đốc của Cục không phổ biến và kiểm soát vũ khí, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov khẳng định tất cả mọi tuyên bố như vậy là vô căn cứ.

Theo Sputnik