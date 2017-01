Người dân cầm bảng chữ "Yes We can" (Vâng chúng ta có thể), khẩu hiệu tranh cử của ông Obama.

Theo bà Berman, việc một tổng thống đắc cử của Mỹ đi tàu đến lễ nhậm chức là hiếm có vì họ thường dùng máy bay tới Washington. "Tôi nghĩ ông Obama đã cố gắng biến chuyến đi thành một thứ gì đó mà dân chúng có thể tham gia", bà nói.

Chuyến tàu còn có một ý nghĩa khác. Obama đã đi theo con đường của một tổng thống Mỹ mà ông vô cùng kính trọng và biết ơn, đó là Abraham Lincoln. Tháng 2/1861, ông Lincoln đã đi tàu tới lễ nhậm chức của mình.

"Tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử Mỹ, dù mọi người có bỏ phiếu cho Obama hay không", bà nói về việc ông Obama đắc cử tổng thống. "Đó là một thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc và cũng là một sự lạc quan. Mọi người ngày nay đang nói về sự chia rẽ trong đất nước, những điều xấu xa và các phát biểu chính trị nhưng điều đó không xảy ra vào đầu năm 2009. Có những thứ đã thay đổi suốt từ đó đến nay".