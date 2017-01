Văn phòng của tổng thống Mỹ tương lai có khả năng chống đạn, trưng bày nhiều vật dụng từ các giải thưởng, sách, ảnh gia đình đến tạp chí Playboy và súng.

Ông Trump và cựu bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove, người đã phỏng vấn ông Trump hôm 15/1 cho tờ The Times. Ảnh: The Times

Văn phòng của ông Donald Trump nằm ở tầng 26 của Tháp Trump tại New York, nhìn ra toàn cảnh Công viên Trung tâm dù cửa sổ của nó sử dụng kính chống đạn để tránh các âm mưu ám sát.

Bên trong căn phòng trưng bày nhiều vật kỷ niệm và phản ánh thành công của ông trên vai trò là một doanh nhân lẫn tổng thống đắc cử của Mỹ.

1. Beautiful Country, tiểu thuyết của tác giả JR Thornton kể về một thiếu niên người Mỹ 14 tuổi được cử đến Bắc Kinh, Trung Quốc một năm để chơi tennis.

2. "Unprecedented" (Chưa từng có tiền lệ), một cuốn sách của CNN về chiến thắng bầu cử bất ngờ cuối năm 2016 của ông Trump.

3. Giải thưởng "Tree of Life" vinh danh các hoạt động nhân đạo của ông Trump do Quỹ Quốc gia Do thái trao tặng. "Nó rất có ý nghĩa đối với tôi", ông nói.

4. Giải thưởng của giải đua thuyền buồm America’s Cup sau khi ông Trump tài trợ một chiếc thuyền.

5. Giải thưởng nhân đạo Sholom do cộng đồng Do thái trao tặng mà ông Trump xem là một trong những tài sản quý giá nhất của mình.

6. Bức ảnh cha của ông Trump, Frederick, người đã qua đời vào năm 1999 và là nguồn cảm hứng cho con trai ông.

7. Chiếc súng hỏa mai - giải thưởng yêu nước Nathan Hale mà ông Trump nhận được năm 2015. Giải thưởng vinh danh Hale, một binh sĩ Mỹ bị tử hình ở Anh vào năm 1776.

8. Nhãn dán ở khung ôtô của chiến dịch tranh cử tổng thống với khẩu hiệu "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại".

9. Các số của tờ Financial Times.

10. Các số của Time, tạp chí đã bầu chọn ông là Nhân vật của năm.

11. Một số của tạp chí GQ mà ông Trump là gương mặt trang bìa.

12. Chiếc boomerang mà Forum Club trao tặng cho tỷ phú Mỹ nhờ vực dậy thành công tập đoàn sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản những năm 1980.

13. Ảnh chụp chung với John F. Kennedy Jnr, con trai của cố tổng thống John F. Kennedy.

14. Bìa tạp chí Playboy năm 1990. Ông Trump là một trong vài mày râu từng xuất hiện trên bìa của tạp chí tai tiếng này.

15. Bài viết trên tạp chí Variety ca ngợi "The Apprentice" là chương trình truyền hình thực tế số một ở Mỹ năm 2004.

Ông Trump sẽ rút lui khỏi đế chế kinh doanh của mình, giao toàn bộ công việc ở New York lại cho hai con trai và chuyển tới Nhà Trắng ở Washington sau khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20/1 tới.