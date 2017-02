TPO - Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tham gia giảng dạy tại trường Đại học Pennsylvania – một ngôi trường danh tiếng thuộc nhóm các trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.

Ông Joe Biden sẽ giảng dạy chuyên ngành Ngoại giao tại ĐH Penn.

Dù mới kết thúc nhiệm kì Phó Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng nhưng ông Joe Biden đã lập tức bắt tay vào công việc mới: giảng dạy tại trường Đại học Pennsylvania.

Cụ thể, cựu Phó Tổng thống 74 tuổi sẽ quản lý Trung tâm Ngoại giao và Cam kết toàn cầu Penn Biden (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement) – một trung tâm đào tạo chuyên ngành ngoại giao, chính sách quốc tế và an ninh quốc gia.

Trụ sở của trung tâm này sẽ được đặt tại thủ đô Washington. Tuy nhiên, ông Biden vẫn sẽ có một văn phòng tại ĐH Penn ở Philadelphia.

Ông Joe Biden trong một lần thăm ĐH Pennsylvania.

Ông Joe Biden và bà Amy Gutmann - Hiệu trưởng ĐH Pennsylvania.

“Joe Biden là một trong những chính khách vĩ đại nhất thời đại này”, Hiệu trưởng ĐH Pennsylvania – bà Amy Gutmann nhấn mạnh. “Trong quá trình phụng sự nước Mỹ, Joe Biden đã chứng minh rằng ông có khả năng khiến mọi người bỏ qua sự chia rẽ và trở nên đoàn kết hơn. Đồng thời ông cũng góp phần xây dựng những quyết sách khó khăn nhất và quan trọng nhất trong thời đại này.”Cựu Phó Tổng thống Joe Biden chia sẻ trong một tuyên bố được đưa ra hôm qua (7/2) rằng: “Tại Penn, tôi mong muốn sẽ được tiếp tục thúc đẩy điều mà mình coi là mục đích lớn nhất trong sự nghiệp chính trị: bảo vệ trật tự thế giới thời hậu Thế chiến II và đảm bảo nước Mỹ luôn được an toàn, phát triển mạnh mẽ.”

Tuy nhiên, theo Fox News, sự nghiệp dạy học của ông Biden có lẽ sẽ sớm kết thúc bởi hồi tháng 12 năm ngoái, cựu Phó Tổng thống từng tiết lộ với báo giới rằng không loại trừ khả năng ông sẽ tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2020.

ĐH Pennsylvania là một trong những trường thuộc nhóm Ivy League – nhóm các trường ĐH tư thục ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cũng từng theo học tại ĐH Penn và là Tổng thống đầu tiên tốt nghiệp từ trường ĐH này.