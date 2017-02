TPO - Trước tình hình cướp biển ngày càng phức tạp ở khu vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Philippines quan tâm và chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác cùng các nước ASEAN khác đấu tranh ngăn chặn, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải cũng như người và tài sản của tàu thuyền qua lại ở khu vực.

Đó là một trong những nội dung trong cuộc tiếp xúc song phương của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 20/2, nhân dịp tham dự Hội nghị họp hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra từ ngày 20 - 21/2.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma tuý và buôn bán người, đồng thời sớm đàm phán và ký kết Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Bộ trưởng Yasay nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh về việc tiếp tục tích cực hợp tác giải quyết tốt vấn đề ngư dân tàu thuyền trên tinh thần nhân đạo và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Hai Ngài Bộ trưởng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng chủ trì thành công những những hội nghị đa phương quan trọng trong năm 2017 khi Phi-líp-pin làm Chủ tịch ASEAN và Việt Nam là Chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của khu vực; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác; phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN khác trong việc thực hiện hiệu quả DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC.